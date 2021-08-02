葵青貨櫃船涉變種病毒再納強檢　最遲周三前接受檢測

停泊於葵青貨櫃碼頭的貨櫃船「Maersk Lima」早前有一名由印度抵港船員染疫，並帶有L452R變異病毒株，政府今日（2日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將上述涉及L452R變種病毒的地點納入強制檢測。另外，機場員工因會接觸抵港者，感染風險較高，故要再接受定期檢測，相關安排納入今日的強制檢測公告。

政府指，任何人在7月13日至7月15日，曾身處葵青貨櫃碼頭貨櫃船「Maersk Lima」超過1小時，須於8月4日或之前接受強制檢測。受檢人士若在7月31日至8月2日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，任何人於8月8日至8月14日，以大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓作為工作地點，須於8月7日或之前接受強制檢測。

若在進行強制檢測期間的任何時間，3號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅、黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期間將會延長1天。