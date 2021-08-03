疫情風險地區重新分類及入境措施新安排　下周一起生效

政府(3日)凌晨宣布，因應全球及本地新冠肺炎疫情最新發展，以「疫苗氣泡」為基礎的新措施會由下周一（9日）起生效。

根據新措施，目前ABCD級的海外地區風險組別，重新分類為高中低風險，所有抵港人士都要接受強制檢疫，來自高風險地區（包括巴西、印度、印尼、愛爾蘭、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、俄羅斯、南非及英國）的港人完成接種疫苗可入境，酒店檢疫期為21日，非港人禁止入境。中風險地區（包括任何在中國以外、不屬於高風險地區或低風險地區的國家）只容許香港居民及完成接種新冠疫苗的非香港居民入境，已打針者的酒店檢疫期為14日，如證實帶有抗體，酒店檢疫縮至7日，未打針港人則須21日；至於低風險地區（包括澳洲及新西蘭）來港者，已打針及未打針人士的酒店檢疫期分別為7日及14日。

所有抵港人士不論風險都要在登機前出示72小時有效的無染疫證明，抵港19日內進行多達7次病毒檢測，所有人都要於機場進行「檢測待行」，在確定無染疫後，必須乘坐政府安排專車前往指定檢疫酒店進行強制檢疫。

而因應早前出現3宗與獲豁免人士相關的輸入個案，政府亦已檢視獲豁免人士的入境安排，並已致函各國領事館，敦促相關人員必須嚴格遵從豁免條件。

食物及衞生局發言人表示，香港已連續56天沒有錄得任何本地個案，基本上達致本地「清零」。然而全球新冠疫情持續嚴峻，Delta變種病毒廣泛肆虐，對本港疫情防控造成極大挑戰。參考其他地區經驗，即使已實施最嚴謹的入境防控措施，仍無可避免會出現零星輸入個案。因此，該局須進一步為香港建立抗疫屏障，以繼續力爭本地「清零」。

發言人又指，面對Delta變異病毒株的威脅，第5波疫情隨時來襲。長者及高危人士應趁現時疫情平穩，爭取時間機會盡快接種疫苗，以應對Delta變種病毒的威脅。