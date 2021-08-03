東方日報A1：強制打針殺到埋身　公僕教師先行

自願打針計劃名存實亡！本港新冠肺炎疫苗接種率低，港府千方百計「谷針」，昨宣布4類特定群組必須打針，包括公務員及政府員工、醫管局員工、安老及殘疾院舍員工及所有學校員工，否則9月1日起要自費兩周一檢；若公務員拒檢測或被紀律處分。所有與抵港人士有接觸的人士亦要打針，包括機場及檢疫酒店員工等，估計被迫打針人士數以萬計。有公立醫院醫生批評，打針並非完全不涉風險，保護率亦非百分百，但港府卻強制僱員接種，認為值得探討情況是否合乎法律及道德標準；有安老院則擔心要求基層員工自費檢測，會加劇人手流失，並增加聘請成本。

港府表示，4類被納入「以接種疫苗取代定期檢測」安排的群組，接種率介乎47%至70%（見表）；學校方面，截至上月13日，約有47%教職員已打針，連同計劃接種的教職員，人數增至近70%。至於已滿12歲合資格打針的學生，約有40%有計劃或已打針。當局估計，按目前接種速度，全港接種率下月底或可達70%，又指會考慮延長社區疫苗接種中心運作至10月底，爭取市民可最遲9月底打第一針。

新措施下，4類特定群組均要打針，否則要兩周一檢，當局更稱不排除日後會立法要求安老及殘疾院舍員工打針。如果有公務員拒打針、沒有定期檢測，同時未能提供合理原因，則可能受到紀律處分。

另外，學校教職員、經常到校提供服務人士包括興趣班老師等，亦至少要打一針或定期檢測；若有教職員拒絕檢測，校方可按校本機制採取行動。醫管局則指，將設立一個月過渡期，所有未打針的全職及兼職員工，均可獲發快速抗原測試試劑，每周自行檢測。不過，機場及檢疫酒店員工等，與抵港人士有接觸的打工仔，則不能以檢測代替打針，拒打針者或被辭退，港府則死撐他們可選擇從事其他崗位。

對於有關做法是否等同「逼針」，港府辯稱市民可選擇自費檢測，否認強制打針，又指有西方國家已立法強制打針，本港措施相對溫和。對於公務員接種率已達70%，但當局仍強硬「逼針」，公務員事務局局長聶德權稱說法誤導，認為70%接種率僅屬基本，公務員有義務打針，確保不會造成健康風險；而長期以公帑資助他們檢測不合理、不符善用資源原則，對已打針的同事而言亦不公平。

公共醫療醫生協會前會長馬仲儀指出，疫苗並非完全不涉風險，部分員工體質亦不適合打針，加上僱傭合約並冇相關要求，質疑做法有否法律依據。有安老院負責人則指，業界屬厭惡性行業，加上不少前線員工年紀較大，若要求該批基層員工自費檢測，相信部分會寧願離職；預料日後聘請已打針的員工，時薪亦會增加5%至10%。

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