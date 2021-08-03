連鎖普通話教育中心九龍塘分校　被狂徒用七人車撞閘

今日(3日)凌晨4時15分，巡警發現九龍塘窩打老道101號連鎖普通話教育中心九龍塘分校大閘損毀，調查發現，有人曾用七人車撞閘後棄車逃逸，而涉事七人車相信已報失；案件列刑事毀壞跟進，並根據閉路電視追緝涉案車輛及狂徒歸案。

據了解，該連鎖普通話教育中心在全港多區共有8間分校；上月22日晚上9時許，兩間分別位於中區半山般咸道3號、荔枝角道863號泓景匯的分校，門外均被人淋潑紅油，前者更留有溪錢及寫上個人資料的紙條。不足2小時後，半山堅道21號地下另一分校亦告遭殃。警方分赴相關分校調查，期間有職員到場助查及清理，3案俱列刑事毀壞調查。

翌日(7月23日)早上8時許，狂徒曾以紅油濺污九龍塘窩打老道105號一間國際學校門口，得手後逃去無蹤。警員到場翻查「天眼」片段尋覓線索，學校職員則暫時以膠布遮蓋油漬。據悉，該校未曾發生同類事件，校方不清楚因何成為目標，惟前一晚連遭淋紅油的教育中心有另一分校設於鄰近的101號，不排除有人弄錯地址「誤中副車」。