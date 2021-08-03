逆民意強制接種　陳肇始辯稱變種病毒於外地肆虐

儘管本港新冠肺炎疫情有緩和迹象，但政府卻為「谷針」而要求多個群組必須強制接種，否則下月起要自費檢測，首當其衝包括公務員及政府員工、醫管局、安老及殘疾院舍，和所有學校員工，外界批評有關決定與民意逆向而行。食物及衞生局局長陳肇始今早(3日)在電台節目表示，雖然本地疫情穩定，但由於Delta變種病毒在部分地方肆虐，外來因素不穩定，目前未有條件大幅度放寬防疫措施。

陳解釋，相關群組工作上有機會接觸受感染的病人，雖然目前全港及有關組別接種疫苗比率穩步上升，但希望愈高愈好，達致群體免疫，因此作出有關安排。至於機場員工、指定車輛的司機及檢疫酒店員工必須接種疫苗，她指員工只能因健康原因才可獲豁免，但要出示醫生證明及接受更頻密檢測，目前機場員工每周一檢，檢疫酒店員工3天一檢，日後有機會加密檢測次數。

至於港府將高、中、低風險地區重新劃分，陳形容是更針對及清晰建立抗疫屏障，所有人抵港前需要出示72小時有效的檢測陰性證明，高風險地區只容許已接種疫苗港人回港，亦須入住指定檢疫酒店21天，而熔斷機制亦會繼續。

她又指，目前不同措施已有放寬，部分處所如果有三分二出席人士接種疫苗，容量可進一步放寬至百分百，未來仍向有關方向去處理，強調任何放寬均需安全，及以疫苗氣泡為基礎。