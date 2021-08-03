7成師生接種疫苗「抆水」　楊潤雄：可恢復全日制學校不多

新冠肺炎疫情放緩，不少家長關注新學年可否恢復全日面授課堂，惟教育局昨(2日)宣布新學年將維持半日面授安排，而若學校直接僱用的教職員及學生接種率均達70%，該校則可放寬至全日面授課、在校午膳及其他活動。局長楊潤雄今早(3日)在電台節目承認，目前平均只有近5成學校教職員已打針，而學生則低至4成，故估計9月可恢復全日面授課堂的學校不多。

他又指，小學和幼稚園因學生未夠年齡打針，所以只會維持半日面授，當局會不時審視社會整體情況，再調整面授課堂安排。

楊解釋，若學校教職員及學生接種率均達70%，校內其他活動原則上都可以進行，例如游泳和吹奏樂器，相關防疫規定會在指引講清楚，認為過往一些活動要暫停，對學生發展有影響，因此希望給予學校彈性和機會重啟這些活動，強調不是懲罰不接種疫苗的學生，最重要是在安全的環境下進行。

問及要求教職員接種新冠疫苗，否則須定期自費檢測，楊認為，根據專家意見及科學數據，接種疫苗不是高危行動，若接種人士擔心，現時亦無要求強迫接種，形容大家都「有得揀」，惟選擇時要考慮成本的問題，作為教職員對保護學生責任更大，而其他行業，亦有同樣要求。至於如何處理不接種疫苗亦不做檢測的教職員，他指，校方會根據校內機制，採取適當的校本跟進行動。

另外，教育局早前宣布，全面終止與教協的工作關係，亦不再視之為教育專業團體。教育局局長楊潤雄表示，教協距離教育專業團體「越走越遠」，例如前年社會動盪期間，不但未有呼籲教師學生守規守法，更推波助瀾，希望各界平心靜氣看待事件。