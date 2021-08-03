涉空域放氣球　曾健成罰款李卓人不認罪候審

民間人權陣線今年元旦舉行請願，要求釋放政治犯。社民連曾健成和工黨李卓人被指當日在金鐘立法會道，在受管制空域釋放寫有「釋放政治犯」標語的氫氣球，對附近航線構成危險，2人涉嫌違反《民航條例》的附屬法例因而被票控，李卓人另被票控一項阻差辦公罪。案件今天（3日）在東區法院提堂。因涉前年8月兩場未經批准集會而正在服刑的李卓人否認2項控罪，案件押後至9月9日預審；曾健成則認罪，被判罰款2500港元。

2名被告曾健成（65歲）及李卓人（64歲），被控於2021年1月1日下午4時27分，在香港金鐘立法會道，即受管制空域放飛一個超過2米的氣球，而沒有得到行政長官的許可。李卓人另被控於同日同地，阻礙高級督察鍾廷森依法執行職務。散庭後，有旁聽公眾大叫「人哥撐住」，李卓人回應「掛住大家」。李卓人的太太就上前與犯人欄內的丈夫擊掌，懲教職員立刻從後抱住李卓人，阻止兩人接觸。

據曾健成承認的案情指，當日民陣舉行巡遊活動。在添馬公園附近，曾健成手持一個直徑約1米的白色氣球，氣球下有繩連住一張約3米乘0.5米、寫上「釋放政治犯」的宣紙；李卓人則負責拿著繩尾。2人與氣球及直幡合照。警員見到氣球體積龐大，擔心如果氣球飛上天空會影響飛行航道，構成危險，於是先後向2人發出3次警告。在警員發出第3次警告同時，曾健成放手，氣球隨即飛上天空，警員想捉住氣球，但只捉得住「治犯」兩個字，氣球飛得比鄰近的中信大廈更高，隨後消失不見。2人接受記者訪問時表示，打算在元旦當日在海陸空散播「釋放政治犯」的訊息，另外李卓人否認自己有意圖放氣球，認為是警方令他不小心將氣球放走。

曾健成的代表律師求情指，被告曾擔任13年區議員及2年立法會議員，服務社區超過30年，現時無業，以積蓄為生。律師表示被告當日情急之下一時衝動，見到警察想搶走氣球才放手。氣球直徑只有1米，不算太大，而宣紙一撕就破，可造成的破壞有限。加上涉案區域離機場有一段距離，風險較低，被告認罪、初犯，希望法庭以較低金額的罰款處理。根據法例，本案最高可判罰5000港元，裁判官林希維最終決定判罰2500港元。