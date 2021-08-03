「二代美國隊長」涉違禁聚令　押後9.1裁決

有「第二代美國隊長」之稱的示威常客馬俊文，去年8月中在金鐘太古廣場參與「梁凌杰祈禱悼念會」，結果連同「Lunch哥」李國永及一名女子鄭潔嫦被票控違反禁聚令。案件今天（3日）在東區法院續審，馬在結案陳詞時，強調只得李國永與自己是同一群組，因為他們都有同一目的，即宣揚政治理念，而鄭只是來綽念，指她無革命心。被告一度說出「革命就要流血…」即時遭裁判官王證瑜打斷，王指法庭不是政治平台，被告的個人意見可透過其他渠道表達。裁判官最後決定，案件押後至9月1日裁決。

30歲被告馬俊文，被控2項違反禁聚令的控罪，指他在2020年8月15日，分別在下午5時02分至5時10分、及5時17分至5時31這兩段期間，在金鐘道88號太古廣場外，無合法權限或合理辯解，參與受禁群組聚集。被告因涉違反《港區國安法》，目前一直處於還押。

被告今天選擇作供自辯，同意警方發出告票後，3人仍然沒有散開，因他不認為自己做錯，可以無視警方的不合理行為。被告作供完畢後，由於沒有代表律師，他拿著講稿親自陳詞。被告表示爭議3人到場有共同默哀的行為，但不等於有共同目的。他遂透露，自己與李相識於去年5月一場「和你唱」活動，他一直有意宣揚港獨，醞釀下一場時代革命。但自從同年7月1日起，「我堅持喊口號，David唔願意再接口號的下聯」，李亦沒再邀請他出席示威場合。至本案當日之活動，成為被告與李再一起示威的契機，2人為了增強示威畫面的效果，再次結伴同行，他們一同喊口號，顯示有共同目的。而鄭是自發參與悼念的市民，3人碰巧相遇才一同默哀，但隨即保持社交距離。