港大揭肝癌重要免疫檢查點　有望提供更精準治療

肝癌是香港第3號癌症殺手，港大醫學院研究發現，肝癌中的TIGIT-NECTIN2免疫檢查點軸有效抵抗腫瘤。團隊揭示，該免疫檢查點軸的相互作用，能使免疫細胞在腫瘤內逐漸失去免疫功能，因而促進肝癌發展，意味著如抑制有關檢查點，免疫系統便能恢復對腫瘤細胞的攻擊。

免疫檢查點是免疫系統的一部分，最主要是避免身體在啟動免疫反應時，因免疫反應太過強烈而攻擊正常的細胞。而在對抗腫瘤細胞的過程中，部分腫瘤細胞會利用這種免疫機制，以躲避免疫系統的攻擊。

由於免疫檢查點抑制劑是新型而有效的免疫治療，因此找出免疫檢查點尤其重要。研究團隊利用大量臨床標本進行研究，並對超過1.8萬個肝癌單細胞進行測序。

團隊發現，腫瘤相關巨噬細胞抑制了T細胞對腫瘤的滲透，而T細胞在對抗腫瘤細胞方面至關重要。研究人員進一步發現，免疫檢查點軸TIGIT-NECTIN2的相互作用，能使免疫細胞在腫瘤內逐漸失去免疫功能，因而促進肝癌發展。故抑制該免疫檢查點軸，有望為肝癌病人提供更有效的精準治療。

領導是項研究的港大醫學院病理學系講座教授呂愛蓮表示，利用特定的分子生物標記，能有助識別相應的肝癌患者，從而進行精準治療。相關研究成果已於學術期刊《自然-通訊》發表。