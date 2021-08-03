研究指青年吸食加熱煙現呼吸系統徵狀急增　較傳統煙高46%

加熱煙及另類煙在香港愈趨流行，在大型連鎖店亦隨處可見，而這些加熱煙或另類煙在本港暫無規管，青少年也可簡單購入。香港吸煙與健康委員會聯同港大學者今日(3日)發表研究，指青少年使用加熱煙致呼吸系統徵狀劇增，甚至比只吸食傳統煙草的青少年高46%。

研究以12至18歲的青少年為主，共有約3.4萬名學生參與，發現青少年使用加熱煙令呼吸系統徵狀增加，包括連續3個月咳嗽或有痰。吸食加熱煙的青少年比吸食傳統煙的青少年持續呼吸道徵狀多8.1%。吸食加熱煙後增加徵狀的傳統煙草吸食者達36.1%。香港大學公共衞生學院副教授何世賢指出，研究反映加熱煙同樣有害，甚至比傳統煙有更大健康風險。

香港吸煙與健康委員會總幹事黎慧賢表示，以現行控煙法例，即便規管加熱煙煙支或煙彈銷售，卻未能針對加熱煙裝置，煙草商仍可利用法例漏洞引入不同的另類煙和加熱煙到香港市場。

委員會主席湯修齊表示，坊間誤以為加熱煙或另類煙比傳統煙草健康，甚至認為有助戒煙，造成「只管不禁」的錯誤主張，但其實另類煙一樣會釋放出有害物質，而加熱煙釋出某些有害物質濃度比傳統煙高。他重申，戒煙定義是指戒食所有吸煙產品，由傳統煙轉用另類煙並不算戒煙，而政府施政報告提出禁止加熱煙及另類煙至今已拖延3年，理應盡快立法全面禁止，方能邁向「煙草終局」。

問及會否擔心全面禁止加熱煙或另類煙令使用傳統煙的人增加，湯對此並不認同，因過去10年本港使用傳統煙的人比例不斷下降，吸食傳統煙在青少年間並非一件時尚的事情，加上另類煙包裝吸引，容易誘使青少年吸食，故全面禁止以阻止青少年使用另類煙有其必要。