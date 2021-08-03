涉企圖強姦女友9歲女兒　送貨司機高院受審

一名送貨司機涉嫌在5年前，趁女友不在場，在九龍灣住所內非禮女友的9歲長女，不但對她舌吻，更用手指插陰道，甚至試圖把陰莖插入。事發3年後，事主向社工提及始揭發事件。該送貨司機被控2項非禮及一項企圖強姦，他否認控罪，今天（3日）起在高等法院原訟庭受審。

案發時29歲、代號「TCY」的被告，被控於2016年1月1日至5月31日期間，在九龍灣一單位內，2次非禮及1次企圖強姦年齡在10歲以下的女童X。被告當時任職送貨司機，X事發時年僅9歲，就讀小學四年級，與胞妹Z及母親Y同住。被告在2012年認識Y，雙方發展成情侶，同年Y獲分配九龍灣一公屋單位，她於是與2名女兒及被告同住。至2016年2人分手，被告遷出單位。

控方指稱，被告每次都是趁Y不在家的時候下手犯案。其中一次被告在X玩電子遊戲時，2度吻X的嘴唇，並把舌頭伸入X口中，過程歷時約1分鐘。第二次則發生於某日下午，當時被告與X獨處，被告要求X脫下內褲，面對面坐在他的大腿，期間他用手指插向X陰道約1分鐘。而最後一項企圖強姦罪，控方就指被告褪下自己的內褲後，要求X同樣脫內褲，並坐在他大腿，期間被告嘗試把陰莖插入X的陰道。被告在2019年除夕被捕，警誡下稱「我無做過」。