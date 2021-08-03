男生被控暴動時企圖搶槍　警員出庭作供

警方於前年12月底在上水追截黑衣人期間，一名男學生被指用手推開警員，更涉嫌企圖搶奪警員的霰彈槍，他的手指更一度碰到槍的扳機位置連拉3下，但未能成功開槍。他否認暴動、襲警和企圖無牌管有槍械等3罪，案件今（3日）於區域法院續審。

協助追截男生的警員20614周呈琛出庭供稱，案發當日（2019年12月28日）接獲通知上水廣場外天橋發生男子被圍毆事件，他於是與同袍前往現場，並見有一群人士。其後他見到同袍X正追截一名黑衣男子，遂跟上前協助。周上前追截時手搭男子肩膊，男子轉身望他一眼後，以雙手推開他，令他退後了一米，並感到胸口疼痛。

周續指上述男子其後進入上水廣場，跑到一櫃位處脫下黑外套並丟低。周與X續上前欲控制男子，期間聽見X嗌「搶槍」，並見該男子手握槍柄。周眼見情況危急便上前控制男子，卻遇男子激烈反抗，男子並把他推向櫃位。而周因跑了一段路而感到氣喘無力，所以放下手上胡椒噴劑與男子糾纏及等待支援。周事後發現所戴的防暴頭盔被男子毀爛了。

被告陳鎮顯（18歲），否認暴動、襲警及企圖無牌管有槍械罪，控罪指被告於2019年12月28日，在上水廣場行人天橋參與暴動及襲擊警員20614，另在上水廣場2樓企圖管有1支警用霰彈槍。被告另承認抗拒警員20614及24201。