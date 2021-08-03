科興疫苗接種者抗體水平差　中大研究補打第3針

新冠變種病毒肆虐，本港正研究需否補打第3針加強劑，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（3日）表示，中大4月起分別招募375名接種由內地研發的科興疫苗，以及375名接種由內地及德國合研的復必泰疫苗的人士，研究他們接種2針後相隔1個月、半年、1年、2年及3年的抗體水平，預計最快10月有首次初步研究數據。

許表示，初步發現接種科興疫苗的群組，打2針後1個月的中和抗體水平已不理想，團隊本月中將展開有關研究，將80名接種了2針科興疫苗並抗體水平不足的人，隨機抽出40人接種第3針科興疫苗，另外40人轉為接種復必泰疫苗。團隊其後會再定期檢驗哪一種補針形式較理想，整理數據後或提交政府作為建議。

他指目前市民並無逼切性打第3針，但曾接受器官移植手術或正服食藥物致免疫系統功能低下的病人，或要補打第3針。另外，他又指市民若無逼切需要到海外，不建議接種疫苗的人去檢驗抗體，因目前仍未清楚究竟抗體水平要多高才能提供足夠保護，加上本港仍未有補針安排，檢驗抗體後反而造成困擾。