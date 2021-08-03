港片《寵我》控台片《怪胎》抄襲　再告對方回應誹謗

由羅冠蘭主演的香港電影《寵我》之版權持人繼去年底入稟高院，控告台灣電影《怪胎》抄襲，向相關公司和人士索償後，昨天（2日）再入稟高院提出民事訴訟，控告《怪胎》的導演廖明毅、監製陳怡樺及該片在香港的發行公司高先電影誹謗。入稟狀指上列被告去年就抄襲指控所作之回應，對原告公司構成誹謗，且令其公司為2齣新電影尋找投資者亦有困難。原告公司遂要求法庭頒令，禁止眾被告再發布任何誹謗原告的相關言論，並要求被告作出賠償。

原告是《寵我》的版權持有人JK Holdings Limited，3名被告分別是《怪胎》的導演廖明毅、該電影在香港的發行商高先電影有限公司、及該電影的監製陳怡樺。原告在入稟狀指，自從傳出《怪胎》被指抄襲《寵我》後，3名被告先後回應傳媒就此事查詢，或發聲明澄清事件。早在去年9月原告仍未入稟控告抄襲時，陳怡樺已回應事件稱沒有看過或聽過《寵我》，並指《怪胎》屬廖明毅的個人創作，原告指相關言論對其構成誹謗。

入稟狀又指，原告於去年11月開展抄襲訴訟後，廖明毅及高先電影於11月20日分別發聲明否認《怪胎》有抄襲《寵我》，反指其電影的放映受到事件阻礙，原告認為該兩份聲明亦對原告構成誹謗。原告又指3名被告的行為，亦令到原告有所損害，包括其為2齣電影《歡嬸愛面子》（暫名）及《小龍女流心夢》（暫名）集資遇上困難。原告因此要求高院頒令，禁制原告再發布相關的誹謗言論，及要求被告賠償原告損失。