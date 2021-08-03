涉交假口供令投訴調查終止　地署助理經理受審

地政總署一名已退休的助理經理，於在職期間進行內部調查時，涉嫌使用一份載有虛假陳述的書面供詞誤導署方，被廉政公署控以一項代理人意圖欺騙主事人而使用文件罪。案件今天（3日）在觀塘裁判法院開審。被告當時直屬上司指，他收到投訴電郵指有下屬未有值早班而申領「補鐘」，遂指派被告調查。被告其後表示前線員工有目睹該被投訴者有值早班，亦將此說法寫入書面供詞，最終投訴調查終止。

本案61歲被告林之威，案發時為地政總署助理經理，獲派駐該署的九龍、荃灣及葵青寮屋管制辦事處工作。他被控於2019年8月20日，使用一名技工的書面供詞誤導地政總署，而該份書面供詞載有虛假陳述，即該技工於有爭議的2天，約早上8時在辦公室見過該名接受內部調查的寮屋管制主任。

控方今天將時任地政總署駐九龍、荃灣及葵青寮屋管制辦事處經理楊儉明的書面供詞呈堂。他當時為該辦事處最高負責人，而寮屋管制主任的上班時間為早上8時半，惟前線員工包括技工須於8時便開始工作，因此寮屋管制主任亦須輪流值早班，於早上7時45分起當值，監督前線員工打卡，並可申領逾時工作「補鐘」。2019年8月16日，楊收到投訴電郵，指一名張姓寮屋管制主任於7月24日及26日未有當值早班，但仍就該2天申請1.5小時「補鐘」。楊遂指派被告和另一名助理經理調查。

楊的供詞續指，被告與另一名助理經理會見過4名前線員工後，由被告作出口頭匯報，指有技工表示，有印象在上述兩日約早上8時，在辦事處看見張。被告其後又在一份書面供詞中，記下技工確認該2日早上有見過張。楊表示，如果得知被告製作的書面供詞有內容屬虛假，他不會終止對張的投訴調查。