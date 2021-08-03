利用螺旋藻淨化空氣　成本僅數百元　民生書院科學展奪冠

聯校科學展覽今(3日)起一連6天在香港大會堂舉行，當中展出20項中學生創意發明。今屆主題為「平衡」，其中來自民生書院、將升讀中五的學生，就研發出可移除甲醛的空氣淨化機，並加入螺旋藻，吸碳之餘亦可釋出氧氣，於展覽的計劃書設計中獲得冠軍。

民生書院的4名隊員皆就讀中五，分別是吳皓弘、王鷺怡、陳羨樺及藍晴。吳同學表示，早前他曾搬到新家，發現裝修後新家空氣十分混濁，而且有甲醛的味道，相當難聞，令他鼻敏感發作。王同學則指，由於她和2名妹妹同房，二氧化碳濃度高容易令人不精神，她就想到養藻，以循環光合作用，吸碳及放氧。

陳同學表示，由於螺旋藻不同一般植物，基本上不用打理，甚至可以作植物肥料，因此就構思結合化學物、螺旋藻及活性碳，製作出體積細，而且成本低的空氣淨化機。他們僅用膠箱作外殼，加入喉管、風扇及LED燈，就製成只需數百港元的環保空氣淨化機。

另外，來自中華基督教會譚李麗芬中學的中五生馮梓銘、馬儉恆及中四生王笑風、黎志勇組成團隊，構思出可以清潔河道的遙控船，望可以幫助清走屯門河的垃圾，獲得季軍。