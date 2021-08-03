13至17歲英國留學生無針打不符新入境條件　家長呻措施不公

港府宣布下周一（9日）起調整入境措施，將海外地區按風險分為三級制，容許已完成接種新冠疫苗的港人自高風險地區入境，且可有12歲以下子女同行。已滯留高風險地區之一的英國港人終可回港，惟英國僅容許18歲或以上人士打針，變相13至17歲的青少年被拒諸門外無法回港。不少家長大呻港府政策不公，令大批留學生在暑假繼續滯留當地。

港府上月1日起對英國實施地區性航班熔斷機制，大批原定暑假回流的港人及留學生被迫滯留當地，紛紛要取消機票及檢疫酒店預訂安排。港府昨公布下周一起調整入境措施，在「疫苗氣泡」下，容許包括英國在內的高風險地區港人，在完成接種兩劑新冠疫苗下入境，且可攜帶12歲以下子女同行。

不過英國目前仍未開放18歲或以下人士接種新冠疫苗，變相13至17歲當地青少年無法符合新的入境條件。15歲兒子在英國留學的袁太向東網表示，措施根本無法令到所有英國港人受惠，她指已一年沒有與兒子見面，近日兒子就讀的學校不時公布有學生染疫，令她非常擔憂。

她透露本身安排兒子暑假回港，一早已預訂上月24日的機票，奈何在禁飛令實施下被迫取消。她指已不抱希望兒子能於暑假回港，但希望聖誕節時可回港相聚，她慨嘆：「即使隔離3星期都不要緊，已經等了一年，現時仍在無了期地等，好想見一見兒子。」東網正向食物及衞生局查詢相關安排，正候回覆。