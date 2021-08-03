業界憂失去教協溝通平台　楊潤雄：教師可直接聯絡教育局

內地兩間官媒早前分別發表評論文章，斥香港教育專業人員協會(教協)是「毒瘤」必須剷除、誤人子弟、毒害下一代，教育局隨即宣布全面終止與教協的工作關係。有教育界人士今日(3日)在電台節目稱，憂慮局方失去與前線教師溝通的平台。教育局局長楊潤雄則指出，教師可循其他團體轉介求助或投訴個案至教育局，亦可「直接搵我哋（教育局）」。有議員則認為教協對教師而言是包袱，可考慮籌組新的專業平台發聲。

本身是教協會員的聖公會鄧肇堅中學校長戴德正在節目中表示，擔心當局就此失去一個與前線教師溝通和聆聽意見的平台，暫時看不到有團體可取代教協，認為當局必須解決這個問題，又稱教協有政治取態是由來已久，認為其定位並無改變。

楊潤雄在另一個節目則提到，教協並非唯一教育專業團體和工會，即使以往教協轉介的個案亦是由教育局自行跟進及調查，並不需要「中間人」。他又稱，教育局已接收的教協轉介個案會繼續處理，會根據個案嚴重性及其理據跟進；如果教師需要轉介，可選擇其他團體，亦可以直接向教育局求助。

另外，楊潤雄認為教協距離教育專業團體「越走越遠」，舉例指教協在前年反對修訂《逃犯條例》風波期間，未有呼籲教師及學生守規守法，反而看到教協很多時做一些推波助瀾的事情。

立法會教育事務委員會主席、議員梁美芬認為業界並不需要擔心失去與局方溝通的平台，反批教協一直持有負面印象、過於政治化及激進，根本不是專業工會，或許不再適合代表教師。她認為教協對於專業教師而言只是一個包袱，業界可考慮組織新的專業工會，只專注於為業界的專業、福祉發聲，相信反而對業界更好。對於誰人適合牽頭組織工會，梁認為現時不需要深入討論，應讓業界先「醞釀吓」、尋找適合的出路。

該委員會副主席、議員麥美娟直言社會上有不少教育團體，局方與教協中止合作關係並不會代表教師失去溝通渠道，反而可向香港教育工作者聯會或其他工會屬會求助。她批評教協言論不少涉及政治，並未有真正將教師專業放於本位，質疑教協可否對教師專業提供協助，認為業界如有需要，亦可聯合教育團體組織新的專業平台。