九巴及龍運巴士今年凍薪　非管理職級員工獲發2000元特惠金

九巴及龍運巴士今(3日)宣布，全體員工今年維持凍薪，但將向非管理職級員工發放2,000港元的一次性特惠金；員工周年增薪點、月薪員工的年尾獎金及底薪雙糧、日薪員工年尾獎金及農曆新年獎金，以及各級員工晉升機制安排則維持不變。

巴士公司解釋，因疫情實施的禁聚令及口岸防疫措施等，經營環境面對重大挑戰，令巴士客量和收入一直未能回復疫前水平。加上港鐵屯馬線全線通車，進一步打擊客量，且油價自今年初起持續上升、政府否決龍運巴士加價申請，以及失落部分新招標的巴士路線經營權，均對營運及財政帶來沉重壓力。

巴士公司預期，未來經營環境持續困難。經審慎考慮上述因素，及參與就業市場及政府公務員薪酬檢討，因決定今年全員凍薪。其管理層已和工會代表溝通，並感謝員工理解和體諒，承諾會盡最大努力保障員工穩定就業。

就九巴連續兩年凍薪，汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰今與資方會面後表示，不認同凍薪方案，並批評資方以港鐵、新巴及城巴等公共運輸同樣凍薪作藉口，強調九巴今年有盈餘兼獲准加價，員工理應加薪。他又形容，巴士公司現時處境「並不淒涼」，今年更加大投資，包括計劃訂購約40輛電動巴士，認為應重視員工福祉。