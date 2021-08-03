警拘3電騙黨成員　14長者被呃135萬元

警方於今年7月接獲13宗針對長者「猜猜我是誰」及「虛構綁架」電話騙案，騙徒假扮受害人的子女或朋友，訛稱發生意外、被警方拘捕、或被禁錮而需要金錢應急令其上當受騙，損失135萬港元。警方經調查後，昨日(2日) 以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕3名男子(25至32歲)。

港島總區重案組高級督察吳嘉宇表示，昨日港島總區情報組採取主動，在土瓜灣一公園內，發現兩名涉案男子與一名形迹可疑男子接洽，可疑男子隨後從一名78歲老婦手上接過8萬港元現金。探員立刻上前表露身份，拘捕該3名報稱無業的男子，於其中一人身上起回贓款，並檢獲多部智能手機及疑犯犯案時穿着的衣物。

警方發現其中一名疑犯，經社交平台的「搵快錢」群組被招募，事成後可取得報酬。另外兩名男子充當睇水角色，但不排除是電騙黨核心。今次偵破的案件至少涉及14名受害人(71至88歲)，損失5萬至20萬港元，最大宗損失的受害人，誤信兒子被捕需交保釋金，到騙徒指定的無閉路電視覆蓋地點交錢。行動仍然進行中，不排除更多人被捕。

警方呼籲，市民接獲不明來電時，切勿向陌生人透露個人姓名及身份證號碼，若遇緊急情況，請保持冷靜，盡快致電反詐騙協調中心或報警。另外，市民切勿相信社交平台陌生人的招攬，若有人提供報酬異常優厚的工作，應抱懷疑態度，切勿因一時貪念誤墮法網。