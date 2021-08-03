旅發局料11月復辦單車節　路線首次涵蓋港珠澳大橋

本港通關未明，但隨着疫情緩和，本地消費氣氛回升。香港旅遊發展局今日(3日)匯報下半年工作重點，目標仍對焦本地遊，包括初步計劃11月復辦香港單車節，將香港首次以港珠澳大橋(香港段)為活動路線，但須具體安排仍視乎疫情發展；至於新一輪「賞你遊香港」即將於周四(5日)起接受登記，提供超過180個免費本地旅行團作獎賞，合共2萬個名額；稍後亦將推出新一輪「賞你住」，冀能持續帶動本地消費鏈。

疫情下旅遊業陷入冰封，本地遊成為旅遊業界的「救命草」。旅發局曾分別推出兩輪「賞你遊香港」及「賞你住」，市民消費滿800元可換免費本地旅行團或酒店住宿優惠。旅發局主席彭耀佳指出，活動有效帶動本地消費，實際人均消費為1,200港元至1,400港元，超出800元指定消費金額，酒店平均入住率亦由去年3月時約30%倍升至今年5月的約60% 。

至於大型活動方面，旅發局計劃於11月復辦香港單車節，並首次以港珠澳大橋(香港段)為活動路線，路程大概42公里，但參加車手則僅限本地單車手，並將參賽名額減半至2,000人，同時會作兩手準備，加入虛擬實境元素，籌備虛擬單車賽，展示港珠澳橋的風景，讓車手進行賽前練習。

旅發局總幹事程鼎一稱，旅發局以舉辦實體活動為目標，目前正向運輸署等各部門申請，但具體活動詳情須視乎疫情發展，稍後再作公布。另外，旅發局未來亦將推出「西九龍」項目，借助快將開幕的西九文化區M+博物館，重塑西九龍區(油麻地、佐敦及西九文化區)的獨特文化氣息。而美酒佳餚巡禮今年則繼續以線上形式舉辦，但會將美酒佳餚大師班移師至線下的各大餐廳，推動全城餐飲氣氛。