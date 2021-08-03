警員涉私吞報失錢包　自辯稱藏起擬翌日處理

駐守機場的男警員涉嫌監守自盜，私自收起市民拾獲後交予警方的錢包，因而被控盜竊。案件今日（3日）在沙田裁判法院續審。被告自辯解釋，當日一名女士帶着小朋友將涉案錢包交到警署，但該女士趕着離開，小朋友亦不停哭鬧，情急之下便決定先將錢包收藏在茶水間雪櫃底，翌日上班時再以不知名拾獲者的方式處理。裁判官聽取所有證供後，將案押後至8月18日聽取控辯雙方結案陳詞。

本案28歲被告馮奕鈞，被控於2019年2月13日，在香港國際機場一號客運大樓7樓離港大堂報案中心內，偷竊一個價值7000港元的錢包、及錢包內逾5.6萬港元現金、一張香港身份證和數張銀行卡等，而該些物品屬失主陳振宇所有。

被告今天繼續自辯，並接受控方盤問。他指出，根據其他警員前輩教導，處理錢包失物時，要記錄每張紙幣的編號，涉案錢包有逾60張紙幣，預計要用起碼30分鐘時間記錄。被告表示不想報案女士及其小朋友苦等，所以決定將銀包收藏在茶水間的雪櫃底，留待翌日再慢慢處理。控方指出，根據相關指引及守則，警方並無強制要求警員將所有紙幣的編號逐一記錄，質疑被告作為一個有7年經驗、曾經多次被嘉許的警務人員，會將自己放在一個如此危險並引人懷疑的位置。控方律師亦指，報案女士離開警局後，距離被告的下班時間仍有45分鐘，質疑被告為甚麼不利用這45分鐘處理該銀包，被告只表示45分鐘不足夠，並強調當時情急之下作出這個決定，沒有想太多。

控方律師盤問被告，同不同意如果以不知名拾獲者的方式處理失物，他有機會干犯刑事法，例如製造虛假文書罪等。被告表示當時沒有考慮過，但現在回想起，同意自己的確作出了虛假紀錄。被告表示「我知自己程序做錯咗」，令他一度擔心自己會受到內部處分。