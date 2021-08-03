破欠基金特惠款項逾20載未有調整　團體倡調至8萬並簡化程序

破產欠薪保障基金申請特惠款項在1996年調整後，25年來未有調整，目前最高的款額仍然停留在3.6萬港元的水平，然而欠薪慘況持續，過去兩年皆超過3,000宗申請，而且有近30%申請人，無法取到全額欠薪補償，平均更要等9個月才能成功領取破欠款項。有勞工團體批評，政府多年來未有正視保障大落後，以致出現「畀錢追欠薪、人工折上折、攞錢等一年」的荒誕鬧劇，建議調整款額至最高8萬港元，並簡化程序，以勞資審裁處判令作依據發放特惠金。

任職餐廳樓面分店店長、3子之父的梁先生，公司於2019年9月26日結業，被公司拖欠法定權益總額為54,598.55港元，經勞審處排期審訊等程序，於同年12月18日取得判令將公司清盤，直至去年5月中旬，終取得破欠基金特惠款項，惟合共約只有4萬元、近27%的工資因超出保障上限化為烏有。

港九勞工社團聯會(勞聯)副主席儲漢松表示，個案是典型案例，不少被欠薪的僱員也面對繁瑣，而且不合理的程序，令欠薪保障大打折扣，批評政府無視欠薪工友申領破欠基金需耗費大量時間，只懂大玩言語「偽術」，常以「收齊文件後平均時間2.1星期便能發放特惠款項」，以回應勞工界質詢。

儲續指，目前最高的款額是以1995年的工資中位數9,000港元乘以4個月釐定，惟根據政府統計處今年1月至3月的《綜合住戶統計調查按季統計報告》顯示，撇除外籍家庭傭工後的就業人士每月就業收入中位數為20,000港元，建議以此作基準，以同樣計算方式，即80,000港元作為基金下欠薪特惠款項的上限，並就有關項目款額作出適時檢討。

儲又提到，工友遇到結業欠薪，最少要經過7個程序，才有機會取得破欠基金，認為勞審處頒發的判令具有法律效力，建議政府更主動向僱員提供法律支援，並積極考慮將判令視為僱員申領破欠特惠款項的條件，確保破欠基金下的欠薪部分優先發放，保障工人。