拉丁舞導師抽脂後死亡案　法醫無法確定死因

拉丁舞導師李嘉瑩於2014年6月26日接受背部抽脂療程後死亡，與死者認識多年、當日負責進行療程的女西醫關孝孜否認一項誤殺罪，案件今（3日）在高院續審，控方傳召替死者解剖的法醫及整形外科手術專家證人作供。法醫指經解剖後未能確定死者的具體死因，專家則指死者簽署的手術同意書內容過於簡略，沒有列明手術風險，手術前亦沒有列明使用了哪些藥物，認為並不理想。

法醫高永富於2014年6月28日曾替死者進行解剖。他今日在庭上宣讀解剖報告，指死者並無新近外傷，但身上發現有多個細小手術傷口，並發現其後背的皮膚下有較大範圍的脂肪流失及出血，不過經解剖後未能找到死者的具體死因。高醫生表示，從警方處得知死者有糖尿病，及有吸煙及喝酒的習慣，但這些均與其致死原因無關。

高醫生又指，死者的血液含有麻醉藥成分，進行抽脂時被分解的脂肪有可能進入血管，若脂肪塊過大，便有機會造成脂肪栓塞症候群（Fat embolism syndrome），可引致發炎、出血及發燒等，不過其為死者進行解剖時並無相關發現。此外，高醫生同意在手術過程中，亦有機會造成缺氧及窒息，但解剖後也無發現此情況。

整形外科手術專家證人陳汝威醫生，在事件後曾為整個抽脂手術的程序作出評論及製作報告。不過他今天以專家身份作供時表明，製作報告時並無看過進行該手術的閉路電視紀錄。陳醫生表示，事主簽署的手術同意書條文是很簡略，並無詳列手術可能面對的後果及風險，且沒有負責手術的醫生（即被告）及見證人的簽署。陳醫生認為作為負責手術的醫生，應該要清楚向病人解釋風險及給予時間讓病人提問。另外陳醫生又指在手術過程中，應要有麻醉師在場，即使沒有亦要在手術前以書面列明使用了哪些藥物，且要有專人記錄下病人的血壓及心跳變化，以防手術期間有事發生時，亦知道病人的狀況。但在本個案，只記錄下手術前病人的血壓及心跳，陳醫生認為並不理想。