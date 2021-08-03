垃圾圍城鼠蚊蟲橫行　政府翹埋手　多方倡用太陽能滅蚊器防患

政府經常對外宣稱香港是國際城市、亞洲金融中心，但對於環境衞生問題，例如垃圾處處、店舖阻街、鼠患蚊蟲橫行，卻作壁上觀，未有締造國際都會應有的市容。垃圾多引來老鼠覓食，加上在炎夏蚊患指數升，本港衞生情況堪憂；隨着蚊患、鼠患夾擊本港，加上新冠疫情仍存暗湧，不少市民已經對衞生環境惡劣問題忍無可忍，要求當局着力處理，而過去一直有專家則提議滅蚊用太陽能滅蚊器。

事實上，東網不時接獲大量對環境衞生的投訴，18區一區不欠，東網本着為民之心在所不辭，揭露衞生黑點。市民李先生今早向東網投訴指，荔景麗苑商場出現衞生黑點，有超市職員將紙皮等垃圾棄置於居民必經之路，菜粒、冰粒直接倒在地上，情況持續近半年，多番投訴不獲正面理會，形容是「三不管之地」。

另一邊廂，再有市民向東網投訴，指慈雲山毓華里有後巷每天早上都會淪為垃圾崗，布滿垃圾袋、紙皮，甚至棄有廚餘的發泡膠箱被打開，隨時引來老鼠開餐，衞生環境頗為惡劣。

「勿以惡小而為之，勿以善小而不為」，蚊患不但滋擾市民日常生活，亦可能會傳播登革熱、日本腦炎等可致命疾病。6月全港白紋伊蚊誘蚊器指數為14.8%，較5月升4.3%，屬2級水平，反映白紋伊蚊分布情況頗為廣泛。另外，本港至今已錄得15宗人類感染大鼠戊肝個案，單是去年已有7宗，該症由人傳人的機會較微，但老鼠爬過的食物及罐裝汽水罐面可能已受病毒污染。

港府一向運用多款滅蚊裝置滅蚊，惟大多數以電力或石油氣為能源的裝置，及載有昆蟲生長調節劑的新型捕蚊器等，但用太陽能滅蚊裝置則相對較少。事實上，此種太陽能滅蚊機好處多多，除了節省地球能源，所撲殺的蚊蟲，亦可直接用作土壤肥料。

香港理工大學香港專上學院講師陳偉強批評，政府在環境衞生問題上不作為，又認為「民生無小事」，鼠患、蚊患是反映是否適合市民健康地居住，政府對此責無旁貸。他又指，若垃圾堆積在街上未被清理，或會引發「破窗效應」，其他路人經過時，也會順手將垃圾棄置一旁，美好家園隨時變為垃圾堆填區。