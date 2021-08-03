政Whats噏：關注起底歪風　麥美娟冀問鼎私隱條例草案委員會主席　

近年網上起底問題嚴重，受害人往往蒙受極大心理壓力、同埋遭他人盜用身份嘅風險，為規管有關行為，政府上月向立法會提交《2021年個人資料(私隱)(修訂)條例草案》，希望將起底行為刑事化。相關條例草案委員會將於今個星期五(6日)舉行首次會議，政圈有消息指議員麥美娟(Alice)有意問鼎委員會主席。Alice就證實，自己的確想擔任主席職務，會儘力爭取議員同事嘅支持咁話；佢又話有信心條例草案趕得切會期完結之前通過，不過就要加班開會咁囉。

Alice話自己早於2019年反對修訂逃犯條例風波前，已經關注網上洩露個人私隱問題，仲曾經喺立法會上向政府官員提出質詢添！所以佢今次會向其他議員同事鼓其如簧之舌，希望對方支持自己成為該委員會嘅主席。若最終能手握主席職權，會議上主要係聽取政府對條例嘅解釋，以及其他委員嘅意見。

Alice又指出，現時私隱專員即使要求涉及起底嘅網上平台移除有關訊息，但有網站一係漠視要求，一係就移除完隔無幾耐又再上載過啲資料，反正私隱專員無權勒令網站移除，所以可以話係無王管啊，Alice期望條例草案通過後可以成功杜絕網上起底嘅行為，減低對被起底人士造成嘅傷害。

不過，Alice話即使條例通過咗，都仲有不足之處架。因為即使起底訊息移除，但相關嘅機構或網上平台仍毋須面對罰則或負上責任。Alice認為要繼續跟進同埋修改法例，追究網上平台涉及起底嘅責任。但係今屆立法會會期剩返幾個月，Alice話惟有先集中處理現時政府提交嘅條例草案。雖然呢條條例草案並唔簡單，但相信一眾議員同事都明白網上起底嘅嚴重性，會同意一齊加班、加開會審議嘅，所以都有信心可以通過條例喎。

根據立法會文件《2021年個人資料(私隱)(修訂)條例草案》目標係將起底行為刑事化，賦權個人資料私隱專員進行刑事調查和檢控、法定權力送達通知要求停止或限制披露涉及起底內容，並申請強制令等。