社交距離措施需延長　當局稱因變種Delta全球廣泛肆虐

政府宣布維持大部分現行社交距離措施至8月18日，為期14天，由8月5日凌晨零時起生效。食衞局發言人表示，香港已基本上達致本地「清零」，社會正逐步有序地按「疫苗氣泡」的原則回復常態，惟Delta變異病毒株在全球廣泛肆虐，對本港疫情防控造成極大挑戰。行政長官昨(2日)提出香港須進一步建立雙重抗疫屏障，加強外防輸入措施及提升疫苗接種率，在措施取得顯著成效前，現行社交距離措施將會維持14天。

發言人指，本港的疫苗接種率雖然一直穩步上升，但遠遠未足以防止輸入個案在本地社區擴散，有需要爭取盡快提高疫苗接種率，特別是感染風險較高的群組的接種率，製造條件以進一步放寬社交距離措施。同時，病毒檢測仍然是及早找出無病徵受感染個案的最有效方法，因此會繼續加強這方面的工作。

發言人續指，考慮到食肆運作所涉及的風險，尤其是顧客在有關處所內大部分時間均在飲食而不佩戴口罩，故會在8月內收緊以B類運作模式營運的餐飲業務的員工檢測規定，員工將須進行更頻密的檢測，由每14天檢測1次改為每7天1次。已完成接種疫苗的員工會繼續被視為已符合有關檢測要求。

另外，由於個人健康狀況可能不時轉變，故會探討因健康原因而不適宜接種新冠疫苗的員工的申報安排，要求他們定期重新諮詢醫生意見，並須向相關處所負責人或僱主提交新的醫生證明書。上述兩項措施的詳情將會適時公布。