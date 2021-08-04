入境處海陸空把關　用尖端科技提升通關效率

入境處成立初期，主要是執行海、空的出入境管制。1965年接管羅湖的出入境管制工作後，香港海、陸、空的出入境檢查工作均由入境處負責，現時入境處在15個管制站為旅客提供出入境檢查服務。近年，香港的出入境旅客人數一直持續上升，疫情前2019年出入境人次更高達3.01億。入境處會繼續借助尖端科技和採取有效措施，提升管制站的服務質素及通關效率。

近年開通多個新的管制站，其中廣深港高速鐵路西九龍站、港珠澳大橋香港口岸和香園圍，相繼於2018年9月、2018年10月及2020年8月啟用，配合中央發展大灣區，促進各地人民交往。

當中，高鐵西九龍站採用「一地兩檢」的通關模式，跨境旅客可於站內同時辦理香港及內地的出入境手續；港珠澳大橋口岸則採用「三地三檢」模式，三地的口岸均位於各自屬地內，並由三地政府各自負責設立，香港口岸內設有旅檢大樓及車輛檢查亭等設施，分別為跨境旅客及司機提供24小時的出入境檢查服務。

至於香園圍邊境管制站，啟用初期受疫情影響，只開放貨檢設施予跨境貨車使用，新口岸的開通，實現了港深兩地跨境貨運交通「東進東出、西進西出」的布局，縮短往來香港及深圳東部和廣東東部的行車時間，令跨境物流在運作上更暢順和更有效率。