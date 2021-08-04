入境處「官印」成歷史　曾6次改良切合需要

每位入境管制人員會獲發一對具有獨立編號的鑑證及出境印章，印章又稱為「官印」，此為入境處寶物之一。舊日訪港旅客出入境時，入境管制人員會在他們的旅行證件蓋章，確認該訪客已獲准入境本港，或是其離港日期。為提供更便捷的出入境服務及簡化訪港旅客的過關程序，入境處於2013年在各管制站推出訪港旅客出入境免蓋章安排。

「官印」分為方形的鑑證印章及圓形的出境印章，一般而言，方形的鑑證印章在訪港旅客入境時使用，入境管制人員會於完成入境檢查後，在其旅行證件蓋上標明抵港日期的鑑證印章，以確認該名訪客已獲准入境香港，同時會蓋上適當的逗留條件印章，列明旅客在香港的逗留條件及期限。當旅客離港時，人員則在他們的旅行證件上蓋上圓形的出境印章，確認該訪客的離港日期。

為簡化訪港旅客過關程序，入境處於2013年3月19日起，在各管制站推出訪港旅客出入境免蓋章安排。訪客在獲准入境時會獲發一張入境標籤，以取代在其旅行證件上蓋章；出境時，訪客不會獲發標籤，而其旅行證件亦毋須蓋章。有關安排為訪港旅客提供更便捷的出入境服務，同時又簡化辦理過關手續的程序，有助口岸人流更為暢順。入境處於同年12月19日推出香港非永久性居民出入境免蓋章安排，非永久性居民入境時會獲發入境標籤，以取代以往在旅行證件上蓋章的程序。

在未實施出入境免蓋章安排前，入境處的鑑證及出境印章已發展到第七代，多年來不斷改良以切合工作需要。舊時的印箱就如一個鐵皮造的公事包，內裏放着鑑證及出境印章以及各式各樣的印章，包括逗留期限、逗留條件等等，整個印箱連所有印章共重1,535克，亦即約1.5公斤。相比之下，目前的印箱除了面積縮小至昔日的約四分一外，印箱連印章的重量亦大幅減少逾一半至730克，更方便入境處人員攜帶及使用鑑證及出境印章。