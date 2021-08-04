降低櫃檯高度　與旅客面對面交流增親切感

入境處早期的人手櫃枱以金屬物料打造，刻意提高的櫃檯設計讓旅客無法正視坐在裏面的出入境管制人員，惟整個結構給人一種冷冰冰、高高在上的感覺。現時的人手櫃檯高度設計明顯降低，由一道透明玻璃相隔，讓人員能夠面對面與旅客交流，給旅客一種受歡迎的親切感。隨着各管制站的出入境旅客量日益繁忙，入境處自2004年年底起在多個口岸推出e-道服務，讓香港居民可自助辦理出入境手續，隨後更逐步擴展至服務訪港旅客，而內地訪客、澳門居民等均可使用。

隨着香港與內地的連繫不斷加強，出入境旅客量增多，入境處自2004年年底起推出e-道服務。為進一步改善出入境旅客的自助過關服務，該處逐步擴展e-道服務，包括為香港居民推出快捷e-道，以及將e-道服務擴展至經常訪港旅客、澳門居民、內地訪客和領事團身份證持有人。現時各口岸共設有757條多功能e-道，多功能e-道讓口岸有更大彈性，可靈活地調配供香港居民或訪客使用。

另外，入境處於2017年起在各管制站推出訪港旅客自助離境服務「離境易」，讓合資格的離境旅客可以在毋須預先登記下，使用e-道辦理自助離境手續。「離境易」是利用容貌識別技術核實旅客身份，在為訪港旅客帶來更便捷的出境檢查服務的同時，亦進一步提升口岸的通關能力。

此外，入境處亦與韓國（自2013年12月）、新加坡（自2014年9月）、德國（自2014年11月）、澳洲（自2016年6月）及泰國（自2018年9月）推行讓雙方護照持有人互相使用對方自助出入境檢查服務的安排。該處將繼續與其他與本港在旅遊及商業方面有緊密聯繫的國家及地區磋商，推出更多互相使用自助出入境檢查服務的安排。