新皇崗口岸主體工程望2023年完成　「一地兩檢」方便惠民

港深皇崗口岸重建計劃前年6月啟動，根據深圳市政府的最新估算，新皇崗口岸的主體工程最早可望於2023年年底完成。入境處助理處長(管制)郭俊峯指新口岸落成後，旅客可在同一大樓「一地兩檢」，通關時間大大縮短，方便惠民。而隨着新口岸落成，港府會續完善港深陸路口岸建設，逐步落實跨境貨運「東進東出、西進西出」的布局，保留多個陸路口岸主力處理客運。

郭俊峯續指，目前深圳皇崗口岸及本港落馬洲管制站的旅檢大樓並非直接相連，旅客需轉乘接駁巴士往來兩個口岸，一般行車時間約5分鐘，整體的通關時間需時較長。而新皇崗口岸落成後將會實施「一地兩檢」安排，旅客可以在同一幢旅檢大樓辦理兩地出入境清關手續，免卻旅客分別在香港同深圳兩地口岸上落車的需要，口岸通關效率將會大大提升。入境處將全力配合相關政策局的安排，因應實際需要靈活調配人手。

此外，港府將繼續完善港深陸路口岸建設，並逐步落實跨境貨運「東進東出、西進西出」的布局，即現時取道落馬洲、文錦渡同沙頭角陸路口岸的跨境貨車，基本上都需要改用東部香園圍口岸和西部深圳灣口岸，其餘多個陸路口岸則主力處理客運。