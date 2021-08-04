入境處推非觸式e-道　容貌識別通關只需7秒

入境處至今成立60年，多年來不斷創新，致力優化設施及系統，令市民及旅客享受更快捷、更方便的出入境服務。入境處將再獻新猷，今年底前推出一項「非觸式自助出入境檢查」服務（簡稱非觸式e-道），合資格的香港居民可選擇以容貌識別技術代替現時的指紋識別技術自助過關。助理處長(管制)郭俊峯表示，相信通關過程只需7秒，將來更可利用入境處流動應用程式的加密二維碼，代替智能身份證完成出入境手續，過關更快捷、方便及衞生。

郭俊峯接受本報專訪時稱，除現時傳統櫃檯同e-道服務外，非觸式e-道稍後亦會在各口岸陸續投入服務。目前可使用e-道服務的香港居民都可以登記使用有關服務，惟在使用非觸式e-道前，須授權處方使用其個人資料、相片及指紋模板辦理出入境手續。已登記的香港居民日後可在辦理出入境服務前，使用入境處流動應用程式產生加密二維碼，在非觸式e-道的掃描器上讀取，或用傳統方法把智能身份證放上證件閱讀器，非觸式e-道的前門便會打開，透過鏡頭成功識別身份後，後門便會打開，完成整個出入境手續。

郭續稱，整個過程毋須接觸共用的指紋掃描器，可減低播疫風險。通關效率亦會更快，目前經e-道過關需要8秒，利用容貌識別最少可快1秒，將來以二維碼代替掃描身份證，通關時間更會進一步縮短。他相信新服務可提升本港市民辦理自助出入境手續時的體驗，亦能切合市民對提升公眾環境衞生，以及資訊科技應用的期望。據知，非觸式e-道的容貌識別技術成熟，準確率高達逾99%，即使面容相似，但系統都能辨別，保安程度非常高。

此外，目前訪港旅客可使用「離境易」以容貌識別技術自助離境，該處日後會將非觸式e-道服務逐步擴展至其他合資格的旅客使用，讓他們進出香港都可體驗全自助過關模式，體現入境處世界一流的服務水平。