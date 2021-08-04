兩度棄保潛逃　上海仔明再向警方報到　各界促勿放生

惡貫滿盈的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，身負多罪潛逃海外，至去年底山窮水盡落難返港被捕。各界以為他潛逃風險高，即使未被即時起訴，亦會被拘捕帶上法庭，由法官定出更高要求的保釋條件，惟事實正好相反，他竟一再獲警方續保，至明日(5日)再報到。有議員認為，近年本港不時有人在警察保釋下棄保潛逃，因即使違反警察保釋，亦只是沒收保證金，毫無阻嚇力，促請政府及當局檢視有關條例，考慮加重罰則，並讓警方可批出禁止離港等保釋條件。

就上海仔一案，警方發言人表示，會循不同方面搜證，作出全面及深入的調查，並會根據調查所得的證據，向律政司諮詢專業意見。律政司則指，就警方的回覆無補充。根據香港法例第232章《警隊條例》第52條2款列明，任何被拘捕的人如不依照保釋條件指定的日期、時間和地點報到，有關人員須向裁判司申請將保釋金沒收。

執業大律師陸偉雄指，不評論個別個案。就一般情況而言，如果疑犯在警方保釋下棄保潛逃，「最多都只是充公保證金，有些人會認為錢解決到的問題就不是問題」。他認為，倘若警方認為疑犯有潛逃風險，礙於警方保釋條件較寬鬆，最好的辦法是把相關人士拘捕並帶上法庭，由法庭批出更高要求的擔保條件，包括不能離開香港、交出旅遊證件及宵禁等。若疑犯是由法庭批出保釋，其棄保潛逃則屬於藐視法庭，可被檢控。而若疑犯有棄保前科，法官或會考慮不給予擔保的機會。

議員葛珮帆則認為，現時違反警察保釋就如無後果，阻嚇力甚低，故建議政府及警方檢討有關條例，研究是否有需要加重罰則，例如多次棄保潛逃可被判囚，另亦可以考慮讓警方向被捕人士提出一些保釋條件，例如不可離港等。她指出，除「上海仔」外，近幾年不時有人在警察保釋下潛逃海外，故檢討條例或有助杜絕相關情況。

上海仔涉兩度棄保潛逃，他涉嫌在2007年至2012年間清洗逾億元懷疑黑錢，於2017年被警方拘捕，獲准以20萬元保釋，他原本需要在2018年4月到警署報到，但他只由律師代表向警方發信，聲稱在泰國中風而無現身，棄保潛逃，但被拍得在外地風流快活，身處柬埔寨一賭場「行得企得」。警方及後發現其提交的「醫生紙」並不正確，故不接納無向警方報到的理由，沒收其保證金並發通緝令。

另外，他亦涉嫌串謀刑事恐嚇、串謀蓄意傷人及串謀勒索，於2016年由泰國返港時在機場被「O記」拘捕，獲准以5萬元保釋，惟案件延至2018年仍未檢控。他同年5月15日須就事件到警署續保，惟他當日沒有出現，警方再次發出通緝令及充公其保證金。

至2020年11月22日，他潛逃逾兩年半後，終極落難返港，甫抵港即被警方拘捕，共涉及4項罪名，包括兩項串謀傷人、一項串謀刑事毀壞及一項刑事誹謗罪，即時被鎖上手銬，押往機場警署連續兩晚通宵扣查，獲准以20萬元保釋，之後在尖沙咀一間酒店坐疫監12日。他今年1月6日返回機場警署報到，離開搭港鐵時在車廂內梳禿頭劉海，上樓梯時更「仆街」顏面盡失。

上海仔在澳門亦同樣被通緝，於2015年12月，他與同夥退休高級警司王福林在澳門盜竊及訛騙，偷取賭廳籌碼及現金，遭澳門當局正式立案，並循「一般侵犯財產罪」調查，兩人一旦入境澳門就會被扣查，通緝令至今仍有效。