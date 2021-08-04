Dr.東：飲食西化生活緊張　潰瘍性結腸炎患者激增16倍

潰痬性結腸炎是炎症性腸病的一種，該病成因與都市化生活及西化飲食習慣有關，病徵包括大便帶血及黏液、肚瀉、肚痛及發燒，影響日常生活，有成年患者進吃一餐後，就要立即上廁所，亦試過便意難忍，為免尷尬而穿尿片生活。病情嚴重者可引發貧血、毒性巨結腸症或腸癌等，有患者現時需以生物製劑紓緩病情，但一年藥費高達10萬港元，病人希望政府可資助患者使用製劑。

現年57歲的陳女士從事文職工作，約在2014年發現大便有血，照腸後發現腸周邊有少許發炎，被誤診為痔瘡及「腸易激」，其後才輾轉確診為潰痬性結腸炎（UC）。在排期到公立醫院治療期間，她曾自費逾千元買藥，其後情況好轉，她以為無事而掉以輕心。

然而，約4年後舊病復發，她同時患上腎炎，一度留院逾月醫治。未料一年後又再復發，症狀比之前嚴重，醫生發現其發炎位置長達10厘米，腸道數個患處幾乎穿腸，她曾使用類固醇，但效果不理想，後來轉用生物製劑情況才有改善。現時傷口雖仍會突然出血，但肚瀉情況有改善。至今她用過11支製劑，扣除政府資助的首3針費用，她已自費近8萬元買針。

香港炎症性腸病學會委員、腸胃肝臟科專科醫生梁偉強指，八、九十年代，本港患UC的情況不普遍，但港人都市化生活及飲食愈來愈西化，導致該病患者數十年來激增16倍。他解釋，此病成因是體內免疫系統失衡，對消化道進行攻擊，引致腸道發炎及潰爛，估計約有3000名患者。

梁指，臨床上UC分為4個級別，第二級別起可看到腸發炎，有很深的潰瘍，第四個級別就有出血現象。梁又指，接近一半患者一生需要住院一次或以上，24%人於一年內要住院多於一次，當中有4%至7%患者在確診後10至20年需要切腸；加上腸經常發炎，所以大腸癌風險亦有會增加至少2.4倍。

醫生多根據患者病情制訂治療方案，輕微至最嚴重的方法包括採用抗炎藥物、類固醇、生物製劑等，最嚴重需要做手術，例如切腸。梁續指，現時生物製劑有助治療較嚴重的UC，可抗腫瘤壞死因子、抗黏附治療及抗白介素，但治療費較為昂貴，政府只資助首3針費用。香港結長友會指，雖然現時生物製劑已納入藥物安全網，但患者病情要達嚴重，且申請門檻高，很多病人因此未能受惠，他們期望有更多資助計劃幫助病人，又籲當局降低資助門檻。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：