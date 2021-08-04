東方日報A1：澳門社區失守　通關無限押後

港人出行無望，通關之路再遇阻滯。本港一名43歲男子昨晚初步確診，沒有外遊紀錄，一旦證實屬本地感染，香港連續57日本地清零恐斷纜。一海之隔的澳門更面臨社區爆疫危機，一家珠海回澳的夫婦及一對子女，4人相繼確診，令當地昨午起進入即時預防狀態，居民離境需持有24小時內病毒檢測報告，呼籲市民如非必要切勿離境，加上澳門氣象局昨午改發3號風球，居民恐慌下出現搶糧，人心惶惶，澳門今早9時啟動全民核檢。有議員相信短期內本港難以與澳門通關，但現時單靠本地遊、公海遊吊命，仍有逾千間旅行社處於水深火熱，憂慮通關無期或掀另一輪倒閉潮。

澳門昨新增4名居民染疫，涉及一家4口，澳門應變協調中心指，確診個案中其中丈夫近期曾有珠海和中山旅行紀錄，妻子則到過珠海外遊，二人在山頂醫院接受隔離和診治中。社會文化司司長歐陽瑜指，該對夫婦的一對同住子女病毒檢測，初步結果亦呈陽性。經檢測後，4宗病例其核酸基因排序的結果，證實是感染了Delta變種病毒。

澳門傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，同住女兒在7月19至24日，跟隨濠江學校舞蹈團由珠海到西安交流，同團共有30人，25日由西安飛返澳門。女童7月22日曾出現咳嗽、味覺及嗅覺喪失等徵狀，27日左右好轉；其哥哥在7月28日起出現不適，發燒、頭痛、頭暈，29日感味覺及嗅覺喪失；而父親亦在8月1日感喉嚨痛，母親則在8月2日出現喉嚨痛、味覺及嗅覺喪失。

當局推測一家4口中，女兒感染後傳染家人的可能性比較大，與她同團的29人列作密切接觸者。其母水果檔一同工作的3名人士、與夫妻二人同時在珠海進行病毒檢測的6名人士，皆列為密切接觸者。當局不排除會有更多確診者。

為防止病毒在澳門傳播，澳門政府昨宣布，於下午3時半起進入即時預防狀態，居民離境需持有24小時內病毒檢測報告，應變協調中心呼籲市民如非必要切勿離境。澳門經濟及科技發展局指，當地日常鮮活、冰鮮及冷凍食品，糧油罐頭食品供應充足穩定，呼籲居民毋須進行不必要搶購，惟多區超市、凍肉店人頭湧湧，市民搶購食米、餅類及凍肉等，收銀台前大排長龍。

與澳門通關為本港旅遊業一大曙光，早前商務及經濟發展局局長邱騰華在公開場合中表示，觀乎全球，「內地、澳門情況比較有條件做這件事」，解釋因兩地疫情較安穩，又指港府正積極與內地溝通討論通關事宜，但或因是次澳門收緊措施，兩地通關再次陷入僵局。

本港對外通關一波三折，本港與新加坡商討的旅遊氣泡未出發，便兩度爆破，與其他地區的疫情亦未能達成共識，令原本冰封多時的旅遊業未能解凍。旅遊界議員姚思榮表示，疫情冰封業界近一年半，隨本港疫情回穩，原本期望可開始恢復通關，但外地疫情反覆，海外通關化灰，原本寄望與內地、澳門在10月可以通關，但現時兩地出現輕微爆發，應要推遲，業界為此感失望。

姚思榮表示，現時參與公海遊的旅行社只有100至200間，而參與本地遊只有400間，他指全港1,600間旅行社，仍有四分三沒有收入，期望疫情盡快受控，「如果要下年才通關，又不知有多少間旅行社會捱不住而倒閉。」

珠海宣布調整珠澳口岸疫情防控措施，據珠澳聯防聯控機制和疫情防控形勢，昨晚8時起經珠澳口岸出入境人士須持24小時內核酸檢測無染疫證明；上月31日晚上9時起的7天內經澳門入境珠海，且不再返澳門人士須接受「三天兩檢」核酸檢測。

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