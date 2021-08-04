變種病毒入侵社區　澳門今啟動全民檢測　預約網站一度死機

新冠肺炎疫情仍然肆虐，與香港一海之隔的澳門更面臨社區爆疫危機，當地一家4口由珠海回澳門後相繼確診，更驗出帶有Delta變種病毒，澳門政府嚴陣以待隨即宣布進入即時預防狀態，居民離境需持有24小時內病毒檢測報告，並於今早(4日)9時起啟動全民檢測。於早上8時許，有市民反映健康碼網站出現不穩定情況，頁面顯示為故障，無法預約檢測。

澳門總共41個核檢站將會24小時運作，預料3天內可完成全民檢測。應變協調中心表示，檢測對象是澳門居民和所有在澳門逗留人士，即日起全澳門市民健康碼會以藍色標示，若果未能在限期內檢測，健康碼會轉為黃碼；而在全民核檢測啟動前24小時內有核酸陰性紀錄，健康碼會保持綠色，可以自由選擇是否再做檢測。市民完成檢測結果無確診後，健康碼亦會回復綠色，而全民檢測結果不會顯示於健康碼，亦不能用作通關。

染疫一家4口中的12歲女兒，上月中曾經跟隨濠江學校舞蹈團，坐飛機由珠海到西安交流，同一班機早前已出現2名確診者，澳門當局高度懷疑女童是今次疫情的源頭。應變協調中心公布，參與西安舞蹈團的學生，同團現時身處澳門的18人全部核測為無染疫，將在指定地方接受醫學觀察。

至於確診女童的兄長在7月28日起出現不適，發燒、頭痛、頭暈，29日感味覺及嗅覺喪失；而父親亦在8月1日感喉嚨痛，母親則在8月2日出現喉嚨痛、味覺及嗅覺喪失。