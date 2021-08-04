無外遊港男疑染疫　本地清零恐斷纜　梁子超質疑外防措施有漏洞

本港1名43歲男子昨晚(3日)初步確診，沒有外遊紀錄，一旦證實屬本地感染，香港連續57日本地清零紀錄將斷纜。呼吸系統專科醫生梁子超今早(4日)在電台節目表示，患者無出現病徵，驗出病毒量低，暫時未知是否帶變種病毒或抗體，仍要觀察傳播源頭或傳播鏈，會否對社區構成威脅。

梁認為，本地傳播鏈在4月尾已經暫停，今次個案出現後，當局應調查外防輸入措施是否有漏洞，但如果只是復陽個案，對社區的風險就不大。

消息指，初步確診的男子在醫管局普通科門診遞交樣本，初步對新冠病毒呈陽性反應，病毒CT值是32至33，即是病毒量較低。據知他在6月中旬曾到律敦治醫院急症室求醫，當時報稱胸口不適、心悸和頭暈，X光影像顯示肺片清晰。

對於澳門一家4口驗出確診，梁子超指澳門今次個案似乎有嚴重診斷滯後，情況令人擔心，亦令防控複雜化。他解釋，該家庭其中3人的病毒量都極高，亦在社區活動了一段時間，如果他們並非近日受感染，便有機會在澳門社區產生大型傳播，風險極高。他又認為，即使所有澳門居民在3天內接受全民檢測，都未必能防止仍有人處於潛伏期情況，亦無可能實施「小社區管理」，如果病毒已經在當地廣泛擴散，並有明顯爆發迹象，應該暫停讓澳門抵港人士在家居檢疫，而要改為在酒店檢疫。