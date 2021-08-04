教資會「界別表現衡量標準」報告　中大學習環境得分最高

大學教育資助委員會公布8所資助大學最新「界別表現衡量標準」報告，當中顯示中文大學於學生評分的「整體學習環境」取得4.07分，連續3年取得高分，而香港大學則在「教學體驗」排行首位。浸會大學在學士畢業生就業成功率最高，93.8%畢業生成功尋找全職工作。

教資會前年起與八大簽訂「大學問責協議」，制定5項表現指標。最新一份「界別表現衡量標準」報告指出，2019/20學年的「整體學習環境」畢業生評分項目，中大以4.07分成為榜首，連續第三年排行首位，港大及理工大學則分別取得3.86分及3.8分，分別排行第2位及第3位。

由畢業生評分的「教學體驗」項目，港大獲3.81分，第二位及第三位是中大及浸大，分別獲3.8分及3.77分。

在2019/20學年，學士畢業生成功就業率最高為浸大，該學年的1894名畢業生中，93.8%畢業生覓得全職工作。

中大回應說，欣悉學生對於大學課程和學習環境皆表示滿意，僱主對中大畢業生有很高的滿意度，在多個研究範疇及知識轉移亦處於領先地位。在2020/21學年，大學在疫情下亦面臨巨大挑戰，而中大投入大量資源提升學生線上學習效果及體驗，並採取混合教學模式，大部分課堂轉移到線上授課。校方感激全體教職員在這艱難時期所付出的努力，令無論是面對面或實時網上教學活動，均獲得理想的教學和學習效果。