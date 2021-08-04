消費券發放4日錄42宗投訴　有保健商設最低限額3000元

消費者委員會於7月15日至昨日(3日)，以消費者身份查詢約250間商戶及商場的消費券優惠和推廣，發現當中存在不少消費陷阱。商戶優惠條款複雜，容易令消費者混淆，有商場優惠每日僅設30個名額。消費券發放至今4日，消委會收到42宗投訴，當中有保健服務商更設最低消費3,000港元才能使用消費券，建議消費者宜細心比較，看清優惠是否真有「着數」。

消委會調查發現，商戶與不同支付平台的優惠不一，限制及條例複雜，容易令消費者混淆。例如有商場規定，若以WeChat Pay HK(微信支付)消費滿500港元，可換領50港元餐飲現金券及1張面值50港元的購物優惠券。但若在同一間商場使用其他3個支付平台，則需消費滿700港元，才能享用同樣優惠。

另有商場推出消費券優惠，客人消費滿600港元及登記成為會員，可獲最高125港元商場現金券，不過原來換領名額每日限30個，全期優惠亦必須分開5日消費。有零售店推出以消費券於其網店購買滿1,000港元，可獲50港元優惠，上限為250港元，但消委會發現，此優惠卻非消費券獨有，而是恒常優惠，用其他付款方式同樣能購買，且沒有使用期限。

消委會至今接獲42宗有關消費券投訴，其中20宗涉及支付平台，當中Tag & Go的投訴佔10宗，主要涉及使用時出現問題、客戶服務未能接通等。至於商戶的投訴則林林總總，其中有4宗投訴涉及商戶收取附加費、有3宗投訴商戶乘機抬價，其中1間保健服務商更被投訴，需要消費3,000港元，才能使用消費券，消委會認為情況不合理，會與相關商戶聯絡，並向電子消費券計劃秘書處備案。

消委會總幹事黃鳳嫺說，商戶為消費券計劃而設的優惠及推廣種類繁多和不時更新，消費者宜與商戶其他優惠細心比較，看清哪項優惠能享最多折扣或禮遇，商場優惠亦要看清名額和最終折扣。而商戶亦應提供清晰指引，向消費者提供劃一、清晰和準確的資訊，避免爭拗或誤會。