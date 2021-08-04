僱員再培訓局實習生計劃今面試　特設手遊測試員等新潮類別

求職市場競爭激烈，疫情下年輕人及中年人的受聘機會更見困難，為讓15至24歲青年人，以及50歲以上的中年人掌握就業市場現況，裝備工作技能，僱員再培訓局推出「20x50實習生計劃」，並在今日(4日)舉行面試日，有約70間機構提供超過300個實習空缺，包括社交媒體平台實習生、產品試用員等。

僱員再培訓局主席余鵬春表示，今年有關計劃首次擴展到15至24歲人士，故亦加入了切合年輕人興趣的實習類別，如「至潮至好玩」的手機遊戲測試員、虛擬實境培訓研究人員、見習汽車美容師等。他又指，今年計劃的申請人數達1,000多人，打破以往2年紀錄。

該局行政總監吳國強稱，在過去2年計劃共吸引約670人申請、122人獲配對機會、114人完成實習、其中35人獲聘為正式員工。目前50歲以上人士組別的申請名額已滿；至於青年人組別則尚餘小量名額，於實習期開始前仍會繼續接受申請，希望有興趣的青年人踴躍報名。

現年24歲的林先生今日到場面試，希望可取得實習機會。他表示，自己在中學畢業後曾選讀多科高等文憑，但由於各種原因沒有完成學業，而過去曾從事各種與零售業相關的散工，但在過去1年求職遇上很多困難，而今次前來想申請手機遊戲測試員實習機會，希望寓工作於娛樂。

另一名23歲年輕人阿聰則與母親結伴而來，阿聰透露以往主要從事運輸物流工作，今次希望轉型，從事文職相關工種，其母親亦指兒子以往一直作「搬搬抬抬」的工作，希望他能從事文職「舒服啲」。

曾參與計劃的史女士表示，從事會計工作40年，去年退休後則曾從事短期合約工作，由於希望「試吓自己喺個市場到仲有冇能力同價值」，故參與實習計劃，在實習期間後她成功受聘成為行政助理，現時每周上班3天，在工作的同時亦能分配休息及與家人相處的時間。

本次計劃的實習期會訂在今年9至11月期間的其中1個月，實習生在完成實習後，會獲勞工處發放實習津貼，以及參與機構的一次性獎金，實習津貼連獎金最高可達8,800港元。