批過渡性房屋賓館計劃效率低　政黨促政府直接承租酒店房間

本港輪候公屋時間長，不少基層需租住劏房捱貴租。政府早前宣布將實施先導計劃，資助非政府機構(NGO)租用酒店和賓館房間營運過渡性房屋，出租予有需要市民入住。不過，有政黨及酒店業界人士今（4日）指計劃推出逾4個月，成功轉型賓館及參與酒店提供的房間分別只有80間及150間，批評情況極為欠佳、進度落後，促政府有魄力及決心解決住屋問題。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，現時本地酒店房間有約9萬間，其中1萬間為檢疫房間，除了部分度假酒店 ，入住率約有60%，即有約4萬間房間隨時可供使用。雖然中小型酒店有興趣參與，惟計劃需要業界及NGO合作，惟業界對社福機構不熟悉，認為如能解決有關困難，如將酒店賓館房間改裝以提供足夠過渡性房屋，可成為武器阻劏房瘋狂加租現象。

該政黨主席狄志遠表示，社福機構難以掌握含商業運作模式的酒店或賓館房間出租，酒店業界亦難主動物色社福機構合作。為了加快計劃成效，他建議政府直接承租可使用的酒店房間，並考慮委託社聯，作為酒店及社福機構間溝通橋樑。

他又指稍後將約見運輸及房屋局，並促局方成立專責小組協調社福機構及酒店業界，處理技術性問題及加強持份者溝通。