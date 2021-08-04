騙案事主指警拒歸還50萬騙款　入稟區院追討

車房東主聲稱6年前在一宗汽車買賣中被騙去50萬港元而報警，相關款項其後被警方保管。警方向他表示款項尚有另一名潛在擁有者，會以到民事訴訟方式決定款項誰屬。惟警方至今仍未展開任何訴訟程序，在查詢下又指案件調查仍然未完，犯案主腦未被捕前不會建議展開有關程序。該市民質疑警方拖延調查，沒有適時處理其個案，並因警方疏忽塞責而令其未能取回款項，遂於昨日（3日）入稟區域法院民事控告警方，要求取回50萬港元。

本案原告楊俊豐（譯音），被告是警務處處長。原告在入稟狀指，他在2014年中認識一名徐姓汽車銷售代理，間中會向原告出售二手車。2015年8月，原告答應以70萬港元，向徐購買一輛二手黑色賓利汽車，原告並依徐的指示先把50萬港元存入一個戶口，車則會在月尾送遞予原告。原告其後發現，該戶口是屬於一間車行。至同年9月，原告仍未收到房車，徐又已失蹤，原告懷疑被騙於是報警，案件交由九龍城區調查隊跟進。

警方調查後，持有戶口的車行表示，涉案的50萬港元是一名柳姓女子買車而支入，車行並不知道原告與徐之間的事情。原告其後得知，該車行自願把涉款交予警方保管。警方在同年12月通知原告，指原告與柳雙方或可能爭奪款項的擁有權，警方遂打算於法院展開互爭權利訴訟程序，來決定款項誰屬。惟事件相距至今近6年，已接近民事申索最後期限，警方不但仍未展開民事訴訟，亦未有針對詐騙者的刑事程序，也無通知原告調查的進度。

至今年5月，原告向警方發律師信，經多次要求後，警方在7月回覆指案件主腦仍未被捕，故調查仍在進行中，而犯案主腦未逮捕前將不會展開有關訴訟。原告指自己為懷疑騙案事主，徐又失去蹤影，而涉案款項則在警方保管之下，警方有責任調查案件及保障原告的財產權利。而且警方曾表示會展開處程序處理款項誰屬的問題，卻至今未有行動。由於警方對原告的利益有直接影響，所以對原告負有法律責任。原告現指警方未能在合理時間內調查、處理原告的個案及處置涉案款項等，屬違反責任或疏忽，令原告未能取回該50萬港元。原告遂入稟法院，向警方告申索50萬港元。