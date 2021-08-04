要求還押時准穿短褲　游梁前助理申司法覆核

立法會前議員游蕙禎及梁頌恆的助理、本土民主前線成員鍾雪瑩，因為涉及一宗無牌管有槍械案，現正還押在羅湖懲教所 。她於昨日（3日）透過律師入稟高院申請司法覆核，挑戰懲教署規定女囚犯不分季節均須穿長褲的決定。她指近日天氣炎熱，她曾要求署方讓她可穿短褲但被拒，令她長出熱痱。署方其後更頒令，不論季節女囚犯都須穿長褲。鍾認為相關決定違反《基本法》及《香港人權法案》，且涉性別歧視，故要求推翻決定。

本案申請人是鍾雪瑩，擬答辯人則是懲教署署長。據司法覆核申請書指，申請人因涉及一宗無牌管有槍械案，於去年10月11日被落案起訴，提堂後裁判官拒絕她保釋，其後她被安排還押於羅湖懲教所，案件將於今年9月6日再提訊。申請人指還押期間，她一直需穿着長褲。自今年4月起，她開始向懲教署要求准許她改穿短褲，但一直遭署方拒絕。直至今年5月3日，署方向囚犯頒令轉季改穿夏季衣服，但是女囚犯仍須穿長褲。申請人其後一直就需穿長褲一事向懲教署職員投訴，但均無效，最終令她因太熱而生出熱痱。她於上月亦曾就此事，寫信予申訴專員投訴，但一直沒有收到回覆，遂入稟申請司法覆核。

申請人指，懲教署的決定有違《基本法》及《香港人權法案》中，法律面前人人平等的條文，故認為相關決定屬不合法。她指男女囚犯關於獄中衣着的規定有明顯不同，男囚犯夏天時穿穿短褲，甚至容許脫掉上衣，但女囚犯卻必須穿長褲。申請人指她只要求可以穿看與男囚犯一樣的及膝短褲，但署方回應指囚犯無權選擇其衣着，申請人認為署方做法涉性別歧視。此外，申請人指署方的做法，根本與囚犯紀律問題無關，而且不合理兼無視女囚犯在夏天的需要，而根據《監獄規則》，署方有責任提供保暖及符合健康所需的衣物，故認為署方做法有違該規則。