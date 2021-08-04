消費券帶動逾2萬商戶裝八達通機　收手續費藥房遭中止合作

港府早前發放首期電子消費券，以振興本港經濟，惟有市民透過八達通以消費券購物時，遭藥房徵收手續費。八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒今(4日)在電台節目表示，今年4至7月收到逾2萬個商戶開戶申請，目前本港約有11萬個商戶接受八達通付款；又指已中止與涉徵收手續費的商戶合作。有藥房商會則指，涉事店舖不獲豁免手續費，若額外負擔手續費或會虧本，已勸其交還八達通機。

李指出，消費券計劃下，新增商戶開戶數量大幅上升，包括電器店、生活百貨商店、高中檔食肆及酒店等；的士司機及街市商戶亦有增長，目前已擴展至117個街市，共涉3,100多個商販。對於有藥房涉徵收手續費一事，李指已與該商戶中止合作，提醒市民使用消費券時，應先確認金額正確，才支付費用並保留收據。

港九藥房總商會副理事長張德榮則指，涉事店舖並非因消費券出台，才安裝八達通機，故不獲八達通公司豁免手續費，但雙方協議仍有列明，不可向顧客額外收取手續費，已勸該店舖交還八達通機，避免誤會。他又指，有藥房以成本價出售部分產品，以吸引顧客，若要額外負擔電子支付工具手續費或會虧本，有業界打算待消費券計劃結束後，不再使用電子支付工具。