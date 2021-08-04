前區議員葉子祈巴士不戴口罩被控4罪　 9月29日再訊

西貢區前區議員葉子祈於今年5月在一輛公共巴士上沒有佩戴口罩，早前被票控違反防疫規例，案件今日(4日)在觀塘裁判法院提堂，他被加控誤導警務人員、公眾滋擾及故意妨礙或阻撓巴士司機等３罪。葉暫時毋須答辯，獲准以1萬港元保釋至9月29日再提訊，以待檢視檢控文件及尋求法律意見。

26歲被告葉子祈，現報稱無業。他被控於今年5月7日，在根據法例第599章附屬法例I第3（1）(b)條指明的期間內，在登上或身處公共交通工具時，或在進入或身處港鐵已付車費區域時沒有佩戴口罩。

葉又被控於上述日期在香港將軍澳巴士轉乘站提供虛假資料，即表明有合理理由在公共巴士內不佩戴口罩，意圖妨礙或拖延達到公正的目的，以企圖誤導警員。另外，他被控於同日在將軍澳隧道796C巴士上沒有履行佩戴口罩的責任，對公眾造成滋擾，而這種疏忽的後果是危害公眾的健康與舒適。

故意妨礙或阻撓巴士司機罪則指，葉因無戴口罩，無合理辯解下故意妨礙、阻撓或或分散司機的注意力，違反香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》第57條。

葉當日於巴士內沒有佩戴口罩，試圖將沒有戴口罩合理化，在巴士車廂內叫囂「你有無辦法證明我一定係傳播病菌？我有無周圍去噴口水，做出一啲違反公共衞生嘅行為呀？」又指其他乘客既然要報警處理，他就留待他日上庭先至同法官交代。

實際上，葉於去年9月出席西貢區議會會議期間，就因脫下口罩而同其他與會人士爆發口角；今年2月葉在都沒有戴口罩的情況下，走入商場向途人派利是封，遭網民批評。