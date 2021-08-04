涉藉探監偷運口罩出獄　前元朗區議員與囚犯同受審

前元朗區議員方浩軒被指於去年6月，到荔枝角收押所探望一名還押人士時，將一個政府派發予在囚人士使用的口罩偷運離開。方和該名囚犯同被控一項串謀將未經授權的物品攜離監獄罪。案件今天（4日）在西九龍裁判法院開審，控方開案陳詞指，方與助理到荔枝角作公務探訪時，助理向懲教要求讓方和還押人士獨處一分鐘。而閉路電視就拍到還押人士把一些物品交給方。方在懲教人員查問下，承認對方交給他一個口罩；還押人士亦向懲教人員承認，因不滿懲教署向囚犯提供中國製口罩，而非懲教生產的CSI口罩，遂將口罩交給方。

控罪指，25歲的方浩軒和40歲的吳偉豪於2020年6月23日在香港串謀，協助方浩軒在未被授權下將一個口罩連同包裝袋攜離荔枝角收押所。吳偉豪另涉在2019年11月在元朗一個停車場及倉庫內，藏有多枚汽油彈、100公升汽油及漏斗等工具，而被控在公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖摧毀財產2罪，早前已在區域法院被判監5年。

控方開案陳詞指，2020年6月22日，有一名女子到荔枝角收押所探訪吳時，吳表示會把一些物品轉交給方及一名為「黑記」的人士，懲教人員藉由閉路電視及錄音系統得悉此事。方與「黑記」翌日（23日）下午到荔枝角收押所，對吳進行公務探訪，懲教署則派人監視，.近下午3時，「黑記」要求給予方與吳1分鐘私人時間。探訪室內的閉路電視拍攝到，吳拿出一疊文件放在桌上，又從褲袋中取出物品，放到文件之下。然後方接過文件，雙手在桌下有所動作。方其後離開探訪室，在懲教人員查問下，承認吳轉交了一個口罩給他。吳亦向懲教人員承認將口罩交給方。

控方今早讀出高級懲教主任郭穩捷、懲教二級助理何家聰及張啟豐的證人供詞。郭的供詞指，何於去年6月22日在監聽室聽到，吳在親友探訪中，指會把一些物品轉交給方及「黑記」，郭便指示加強監察吳於翌日（23日）的公務探訪，張翌日負責在探訪室內監察，期間「黑記」要求給予兩名被告私人時間，張便與「黑記」離開探訪室。郭指其後探訪室須消毒，郭帶方到探訪等候室，向方指出不可擅自帶走收押所物品，並要求方交出物品，方其後從褲袋取出一個口罩。