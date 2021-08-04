九巴擬在屯赤隧道旁建電動巴士多層車廠　供406個充電泊車位

為了在2050年前達到所有車輛零排放，政府積極推廣使用電動私家車，另外政府亦有試驗電動單層巴士與電動小巴，將於月內有全港首輛雙層電動巴士循陸路到港。為配合電動商用車的增長，九龍巴士公司(九巴)打算在屯赤隧道旁，近8,000平方米用地上興建一座11層高的電動巴士多層車廠，將提供406個充電巴士泊車位，助分散新界西各總站、街道的夜泊巴士，同時實踐環境局的《電動車普及化路線圖》。

政府現時豁免屯赤隧道收費，騰出原收費廣場用地。根據九巴在上月尾向城市規劃委員會呈交的文件中指，九巴在運輸署支持下，擬在屯門赤鱲角隧道公路原收費廣場位置，7,926平方米用地發展一座11層高的電動巴士多層車廠，另在附近興建一個2層高的電力變壓房，可提供406個充電巴士泊車位，有助分散夜泊巴士，九巴解釋一般柴油車隊需要於深夜回廠時停入口處等候加油，車龍有機會倒灌回公路，但興建電動巴士多層車廠後，電動巴士可直接前上層的停車位充電，減低影響相鄰交通。

文件又指，因應房屋需求問題，政府要求九巴在今年年底前歸還位於元朗及天水圍的車埸， 並同意將原收費廣場用地的三塊地段作為更換。九巴會在今年下半年會先將地段發展為臨時露天泊車埸以作元朗及天水圍車隊使用。