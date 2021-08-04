李慧詩競輪賽成功復活　明天衝擊獎牌

【記者許思彤東京直擊】東京奧運女子競輪賽初賽周三（4日）於日本伊豆單車館上演，第三度出戰奧運的「牛下女車神」李慧詩（Sarah）初賽排名第3，下午4時於復活賽第二組登場，最後一圈帶出以首名衝線進身半準決賽，將於明日爭取獎牌。

曾於倫敦奧運跌落復活賽，最終為香港摘下單車史上首面奧運銅牌的Sarah，同組高手如雲，包括中國的團體競速賽金牌成員鮑珊菊及立陶宛Simona Krupeckaite等。抽籤以第五位出發的李慧詩，等到最後三圈隨即發力追前，中國車手鮑珊菊進佔第一，李慧詩從外檔追上，最後一圈帶出以首名衝線，成功復活！另外，首次出戰奧運的31歲香港代表李海恩亦於復活賽第一組登場，她在頭兩圈第五位，她在最後三圈發圍，一度追上第3，可惜最終以第4名衝線，無緣以頭兩名身份進身半準決賽。

李慧詩早前於初賽以全新綠色戰衣登場，首圈進佔第4的她在領航車駛走後，一度衝上第2，惟尾段被俄羅斯的舒美莉娃追過，終以第3名衝線，無緣以頭2名直接晉級24強，將轉戰稍後的敗者復活賽。至於剛奪團體競速賽銀牌的德國車手費特列治以首名晉級，時間比Sarah快0.188秒。

賽制方面，今屆有29名選手參賽，她們會先進行首圈分組賽，分成6組，每組頭2名直接躋身半準決賽，其他選手再分組進行復活賽，每組頭兩名晉級。18名車手於半準決賽分為3組，每組前4名躋身準決賽，12人的準決賽分2組比併，前3名殺入1至6名金牌戰，其餘車手爭逐7至12名名次賽。