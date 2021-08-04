兩人涉派發港獨傳單再提訊　案件待交區院審訊

兩名男女涉嫌設計及派發港獨傳單，早前被警方國家安全處拘捕，他們被控一項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，案件今天（4日）下午在西九龍法院再提訊，控方擬將案件轉介區域法院處理，兩名被告仍暫毋須答辯，以待轉介文件。辯方今天再有保釋申請，被國安法指定法官、總裁判官蘇惠德拒絕，案件押後8月26日在西九龍法院再提訊。

兩名被告曹雪芯（45歲、香港專業教育學院文員）及黃俊偉（17歲、中四學生），被控一項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，違反《刑事罪行條例》第10條。

控方指警方已完成調查及索取法律意見，擬將案件轉介區域法院處理，期間繼續反對兩名被告保釋。兩名被告均有保釋申請，黃的大律師又反對案件轉介區院，指控罪最高刑罰為兩年，裁判法院有足夠司法管轄權。控方則向法庭補充，根據法例，律政司有權決定處理案件的各級法院。

控罪指，兩名被告在2020年5月至2020年12月11日期間，在香港一同串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，意圖激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項，或慫使他人不守法或不服從合法命令。