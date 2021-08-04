質疑資金支援違法活動　團體促撤教協豁免繳稅機構地位

有組織今到稅務大樓請願，促撤銷教協法人「豁免繳稅的慈善機構及慈善信託」地位。(劉螢諭攝)

香港教育專業人員協會(教協)早前被內地官媒批為「毒瘤」，翌日教育局即宣布終止與教協工作關係。有組織斥教協一直積極參與政治活動，偏離教育專業操守，質疑教協涉違《稅務條例》，今（4日）到稅務大樓遞交請願信，要求稅務局撤銷其主要法人「豁免繳稅的慈善機構及慈善信託」地位。

組織「香港政研會」及「23同盟」代表批評，教協作為工會，多次參與、煽動及協助違法集會，目的偏離保障行業專業及福祉的合法範圍，極有可能違反《職工會》條例。

組織代表又表示，教協主要法人「香港教育專業人員協會教育發展基金有限公司」及「香港專業教育發展有限公司」，涉提供便利及財務安排予支聯會及民陣，是不成比例參與政治、涉嫌意圖推翻政府，及非法使用本身的財務工具為違法集會及轉移資金，促稅務局徹查，並轉介涉違法個案予警方國安處跟進。

另團體新年代今午(4日)亦到教協位於旺角總部外示威，批評教協在前年黑暴期間煽惑鼓動心智未成熟學生走上動亂街頭當「炮灰」，又斥教協公開支持罷課，成為失德教師的保護傘，而教協利用教師組織身份，從事與教師專業不符合的政治活動，對教師和學生産生極壞影響。

團體續批評教協違背教育的初心和意義，即使發表聲明與港獨割席，亦不能為過去的惡行洗脫。故強烈要求會長馮偉華盡快公開道歉、主動辭職、解散教協，又認為當前要凝聚社會力量，清算教協。團體又高叫口號「撐黑暴宣港獨，教協無惡不作」、「假借教育之名，荼毒老師學生」及「重建教育專業，堅決剷除教協」等，向教協職員遞交請願信後和平散去。